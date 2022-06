SpaceX obtient le feu vert de la FAA pour le lancement du Starship

Enfin ! Après plusieurs mois d’attente, SpaceX a obtenu le feu vert de la FAA ( Federal Aviation Administration) pour le lancement de son gros lanceur Starship à partir de la base de Boca Chica au Texas. La FAA devait évaluer les risques environnementaux liés à ce premier lancement orbital et conclut donc sur un satisfecit global… même si de nombreux points restent à améliorer d’ici le jour J.

Ainsi, la FAA estime que SpaceX doit encore prendre 75 mesure (!) pour être tout à fait dans les clous. Cette longue liste « to do » comprend une surveillance de la faune et de la flore par un biologiste (!), un préavis de lancement détaillé, ou bien encore une amélioration de l’éclairage de la base de lancement !

La FAA accorde donc à SpaceX son autorisation pour le vol orbital du Starship, mais aussi pour 150 tests de tirs statiques pour les vaisseaux Starship, 135 pour les boosters SuperHeavy, ainsi que cinq lancements suborbitaux pour le Starship/SuperHeavy, dix atterrissages pour le Starship et cinq atterrissages pour son booster. L’autorisation de la FAA tombe vraiment à point nommé : il y a quelques heures à peine, la NASA avait affiché ses lourdes préoccupations concernant le plan B de SpaceX, c’est à dire celui qui consistait à faire décoller le Starship de la base de Cap Canaveral en Floride si la situation continuait d’être bloquée à Boca Chica.

L’agence spatiale américaine craignait en effet qu’en cas d’échec lors d’un lancement en Floride le lanceur n’explose sur la base, au point de lourdement endommager les infrastructures du Launch Complex 39A. Afin d’éviter ce scénario catastrophe, la NASA envisageait de demander un énorme délai de préparation à SpaceX, ce qui aurait sans doute causé un retard tout aussi conséquent au projet Starship dans son ensemble…