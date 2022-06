The Boring Company va construire un tunnel de 55 km sous Las Vegas

The Boring Company, l’autre société fondée par Elon Musk, poursuit son petit bonhomme de chemin. Si les grands projets ultra futuristes de réseaux routiers souterrains avec « places de parking-ascenseurs » semblent désormais appartenir au passé, force est de constater que la startup continue d’engranger les commandes. The Boring Company vient ainsi de recevoir l’autorisation des autorités de Las Vegas pour la construction d’un tunnel de 54,7 km sous la ville-lumière, ce qui va même au delà du projet initial qui prévoyait un tunnel de 44 km. 55 stations seront desservies (contre 51 dans le projet initial), dont une pour l’aéroport international Harry Reid et une autre pour le stade Allegiant.

Thanks to the entire team at the City of Las Vegas! Great discussion today, and TBC is excited to build a safe, convenient, and awesome transportation system in the City. https://t.co/cZUMFR0UCZ — The Boring Company (@boringcompany) June 15, 2022

Les travaux de forage démarreront en 2023 et le cout d’un tronçon entre chaque station est évalué entre 1,5 et 20 millions de dollars (la fourchette est importante). Via le tunnel de The Boring Company, le trajet du centre-ville de Fremont Street Experience à Reid International ne durera que 8 petites minutes et sera facturé 12 dollars. Pour l’instant, seuls 2,7 km de tunnel sont opérationnels à Las Vegas. Pour rappel, ce seront des Tesla en mode de conduite Autopilot qui à terme assureront les trajets dans ce tunnel.