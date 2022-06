RIP : Microsoft retire Internet Explorer du marché

Internet Explorer n’est plus. Dans les faits, le navigateur n’avait même plus 0,5% de part de marché, séparé par un gouffre de Firefox, Chrome, Safari et Edge, mais Microsoft vient de lui donner le dernier coup de pelle, 27 ans après son lancement. Durant les prochains mois, tous ceux qui utilisent encore Internet Explorer se verront redirigés vers une page de téléchargement de Microsoft Edge, le navigateur qui remplace de facto IE depuis 2015. IE se verrait aussi entièrement expurgé d’une future mise à jour de Windows.

L’arrêt complet d’IE était annoncé et préparé depuis plusieurs années, et sonne aujourd’hui comme la fin définitive d’une ère révolue de l’informatique, celle où Microsoft écrasait toute concurrence non seulement avec Windows, mais aussi sur le web. Dans les années 90 Internet Explorer faisait littéralement office de portail d’accès unique à internet. Les procès anti-trust ont fait le reste et pavé la voix à une concurrence acharnée… dont IE a d’ailleurs fait les frais.

Microsoft est passé à un Edge (alimenté par Chromium) comme navigateur par défaut à partir de Windows 11. Le moteur MSHTML qui « motorise » Internet Explorer fait d’ailleurs toujours partie de Windows 11. Microsoft affirme qu’il prendra en charge le mode IE dans Edge jusqu’en 2029, à minima, ce qui permettra d’aller sur de très vieux sites uniquement compatibles avec IE.