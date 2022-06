Summer Game Fest : Capcom à fond sur Resident Evil (RE 4 Remake, RE Village: Shadow of Rose, etc.)

Capcom a beaucoup misé sur sa franchise star Resident Evil lors de son showcase u Summer Game Fest, un recyclage parfois assez grossier mais qui a aussi apporté son lot de bonnes surprises. On commence le tour des annonces avec la version next gen de Resident Evil 4, via une présentation malheureusement extrêmement pauvre en contenu (le gameplay c’est pour quand ?). Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.

La plus belle annonce de ce gros lot « RE » est sans doute le DLC Les ombres de Rose, qui accompagnera l’Extension Winters de Resident Evil Village. Ce nouveau chapitre démarre quelques années après l’épilogue de RE Village, soit en 2036. Le joueur dirigera les pas de Rosemary Winters, la fille d’Ethan et de Mia. A noter que le personnage de Rose sera jouable à la troisième personne (alors que RE Village est un first person). Petit avertissement, le trailer de ce DLC « spoile » pas mal sur RE Village. L’extension Winters apporte aussi de nouveaux environnements et de nouveaux personnages pour le mode mercenaire (Chris Redfield, Karl Heisenberg et l’immense Alcina Dimitrescu), sans oublier l’arrivée du multijoueur compétitif avec Resident Evil Re:Verse (sur lequel Capcom n’a presque rien dit). L’extension Winters sera disponible le 28 octobre 2022 pour toutes les versions du jeu, soit le même jour que le lancement de Resident Evil Village Gold Edition



Enfin, Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake et Resident Evil VII auront droit à une mise à jour new gen sur PS5, Xbox Series et PC. Et c’est tout de même assez convaincant, dautant que la mise à jour sera totalement gratuite pour ceux qui disposent déjà de ces titres.