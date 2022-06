Summer Game Fest : Netflix sort le grand jeu (jeu d’échec Casa de Papel, Lucky Luna, Immortality, etc.)

Netflix a enfin sorti le grand jeu lors du Summer Game Fest, même s’il ne faut toujours pas s’attendre à de gros AAA. La marque au N rouge s’est tout de même mis quelques indépendants célèbres dans la besace de son service gaming lié à l’abonnement Netflix. C’est ainsi le cas pour Lucky Luna, de l’excellent studio Snowman (à qui l’on doit le génial Where Cards Fall sur Apple Arcade), un jeu inspiré par la légende japonaise de la princesse Kaguya. Tout le monde connait aussi la cultissime franchise Reigns, qui a droit à un énième volet baptisé Reigns Three Kingdoms avec pour cadre la dynastie Han.





Le gros coup, et que personne n’avait vraiment vu venir, c’est l’arrivée d’Immortality, le prochain titre de Sam Barlow (Her Story, Telling Lies) dans le catalogue Netflix. Dans ce ce titre en Full Motion Video (FMV) le joueur devra enquêter sur la disparition d la cinéaste Marissa Marcel. Impossible aussi de ne pas citer Poinpy, du génial créateur de Downwell (le meilleur jeu d’arcade de ces 20 dernières années, si !). Et une fois de plus concernant un titre de Moppin, il sera possible d’y jouer sur son smartphone d’une seule main en mode portrait. Bonne nouvelle : Le jeu est immédiatement disponible sur smartphone pour les abonnés Netflix (iOS et Android).



Autre annonce intrigante avec Terra Nil, un jeu de gestion qui permet d’aménager un environnement naturel dans un univers post-apo climatique. Surprenant aussi, le jeu d’échec (inspiré du jeu de la Dame) La Casa de Papel. Netflix rallie aussi à son panache rouge des titres indés déjà sortis sur PC et consoles, comme Raji: An Ancient Epic, le jeu d’aventure Kentucky Route Zero ou bien encore l’excellent Spiritfarer à la direction artistique éblouissante. Le point’n click Oxenfree rejoint aussi la liste des jeux du « N rouge », ce qui est on ne peut plus logique puisque le développeur Night School Studio a été racheté récemment par Netflix. A ce sujet Oxenfree II: Lost Signals est toujours en cours de développement, la sortie étant prévue pour la fin de l’année sur PC et consoles.





A noter que tous ces titres devraient sortir cette année. Netflix vient de muscler son jeu lors de ce Summer Game Fest, et c’est finalement beaucoup plus rafraichissant que prévu.