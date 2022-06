Projet VORTHEx : la réalité virtuelle utilisée pour accompagner les patients atteints de cancer

L‘Institut de Radiothérapie Hartmann à Levallois-Perret et le laboratoire 3DEXPERIENCE Lab de Dassault Systèmes ont mis au point le projet VORTHEx, qui consiste à la mise en place d’outils VR destinés à accompagner les patients atteints de cancer. Souvent désorientés face à la lourdeur des traitement en chimiothérapies dont ils ne connaissent pas toujours les tenants et les aboutissants, les patients ont désormais accès à une simulation VR qui présente et vulgarise globalement les procédés thérapeutiques mis en oeuvre.

Première mondiale, le Projet VORTHEx accompagne les patients atteints de cancer en familiarisant ces derniers avec les protocoles de soin

Dans le détail, le projet VORTHEx est le « jumeau virtuel de la nouvelle salle de radiothérapie de l’Institut Hartmann », avec en sus des explications pertinentes et assimilables sur le pourquoi du comment de la radiothérapie. Tout le protocole de soin est ainsi passé en revue en VR, sans omettre certains détails techniques comme le bras robot Cyberknife. Durant cette séance de présentation en VR, un assistant médical se tient près du patient pour répondre à toutes les questions qui lui passent par la tête. Outre l’objectif de mieux informer les patients, le projet VORTHEx permet aussi d’améliorer l’état d’esprit du malade face aux traitement, sachant que la participation active des patients aux protocoles de soin est l’une des nombreuses clefs vers la guérison.