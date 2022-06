Après une série d’accidents, l’Autopilot de Tesla passe au grill de l’administration américaine

L’Autopilot de Tesla va t-il être révoqué par l’administration américaine ? Après une série d’accidents impliquant des véhicules Tesla, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) avait décidé d’investiguer sur l’Autopilot de Tesla, ce système boosté à l’IA qui permet le pilotage du véhicule sans chauffeur. La suite promet d’être compliquée pour l’Autopilot puisque les prochains tests auront pour objectif de déterminer « dans quelle mesure le pilote automatique et les systèmes Tesla associés peuvent exacerber les facteurs humains ou les risques de sécurité comportementale en compromettant l’efficacité de la supervision du conducteur ».

L’agence américaine a enquêté sur 16 accidents qui ont en tout fait 15 blessés et un mort. Le rapport préliminaire (et encore incomplet) de l’NHTSA est déjà particulièrement dur à l’encontre du système embarqué de Tesla. Il est ainsi notifié que dans un certain nombre d’accidents, le logiciel a ignoré les mesures de contrôle de la scène, notamment les voyants d’avertissement, des phares, des cônes et un panneau fléché éclairé. Autre indice peu favorable à Tesla, la NHTSA a augmenté le nombre de véhicules Tesla possiblement concernés par l’enquête, de 765 000 à 830 000. Cela concerne des véhicules Tesla Models S, X, 3 et Y commercialisés de 2014 à 2021.

A noter enfin que la dernière phase de test qui va être menée par la NHTSA est la dernière étape avant peut-être une procédure obligatoire de rappel. Un vrai coup dur pour Elon Musk.