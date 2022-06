Summer Game Fest : les annonces marquantes de ces dernières heures (The Plucky Squire, Highwater, The Callisto Protocol, etc.)

Le summer Game Fest bat son plein depuis hier, et l’on ne compte déjà plus les jeux indés, AA ou AAA à cocher sur notre liste des titres très attendus. Avec une subjectivité assumée, et parce qu’il est impossible de caser tout ce qui a été annoncé depuis 24 heures, nous vous livrons ci-dessous les annonces qui nous semblent les plus marquantes :

Call of Duty : Modern Warfare: après le trailer de présentation du jeu, voici donc la première vidéo de gameplay… et ça dépote. Du pur Call of, bien bourrin et avec une mise en scène extrêmement pêchu. Call of Duty : Modern Warfare st attendu pour le 25 octobre prochain sur consoles PlayStation et Xbox, et bien entendu sur PC.



Du petit studio indé Demagog Studio (qui n’a sorti qu’un titre jusqu’à présent), Highwater se présente comme un jeu de stratégie avec combats au tour par tour dans le contexte post-apo (ici post apocalypse climatique). La direction artistique semble au top, tout comme le gameplay. Highwater sortira cette année sur PC et mobile (iOS/Android).



Présenté comme un jeu de rôle tactique (avec combats au tour par tour), Marvel’s Midnight Sun est surtout l’occasion de se créer un team de super-héros bien badass. Le jeu sortira cette année sur toutes les plateformes (hormis le mobile).



Warhammer 40,000: Darktide a dévoilé du gameplay lors du Summer Game Fest. Ce FPS bien bourrin (et qui rappelle souvent Doom Eternal) sortira le 13 septembre prochain sur PC et Xbox Series.



Prévu pour le 25 octobre 2022 sur PC, PS5 et Xbox Series, Gotham Knights a déroulé les combos du personnage Nightwing, et ça tabasse du petit loubard de quartier.



Choo-Choo Charles est un survival horror particulièrement barré. Le joueur se retrouve aux commandes d’une locomotive filant dans des décors torturés avec à ses trousses une loco-araignée tout droit sortie des enfers. Le jeu arrivera sur PC un peu plus tard dans l’année.



Saints Rows dispose désormais d’un mode de customisation des personnages qui autorise toutes les folies. Avec le Boss Factory, c’ets vraiment vous le boss, même si cela peut vite tourner au ridicule.



One Piece Odyssey a dévoilé ses beaux graphismes particulièrement fidèles au manga et à l’animé. En revanche, toujours pas de phase de gameplay, ce qui est un peu dommage pour un titre qui doit sortir avant la fin de l’année. Le jeu sortira sur PC (digital), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

The Callisto Protocol, c’est un peu Dead Space à la sauve Unreal Engine 5. Cette ressemblance est tout sauf fortuite : The Callisto Protocol est un survival horror à la troisième personne développé par Striking Distance Studios, un studio fondé par Glen Schofield, qui n’est autre que le créateur de Dead Space !



Entièrement réalisé sous Unreal Engine 5, Layers of Fears affiche un niveau de réalisation ébouriffant mais rares seront ceux qui parviendront au bout tant l’atmosphère d’horreur et d’angoisse est déjà pesante dans le trailer du jeu. Le nouveau bijou horrifique de Bloober Team sera disponible en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.



Encore de la S.F avec Fort Solis, et encore un survival horror dans l’espace façon Dead Space. Ceci dit, ce fort Solis s’annonce vraiment pas mal. Le jeu n’a pas encore de date de sortie mais sera disponible sur PC et consoles new gen (PS5, Xbox Series).

Mon gros coup de coeur à moi c’est incontestablement The Plucky Squire, un titre indé à la DA désarmante et ultra maitrisée, qui commence comme un jeu rétro-gaming et se poursuit en jeu d’action 3D avec visiblement une grande variété et inventivité dans les phases de gameplay. The Plucky Squire sortira l’an prochain sur PS5, Xbox Series X, Switch, et PC.