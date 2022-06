Xiaomi 12 Ultra : des rendus 3D dévoilent un énorme bloc photo signé Leica

Le Xiaomi 12 Ultra se dévoile à nouveau via des rendus 3D d’une précision redoutable. A l’origine de ce leak, on retrouve une nouvelle fois @OnLeaks, ou plutôt Steve Hemmerstoffer. Premier constat, le bloc photo est réellement énorme et occupe plus du tiers de la surface au dos de l’appareil. On distingue clairement 4 capteurs photo, un flash, et aussi le célèbre logo rouge et blanc de Leica, la firme allemande ayant collaboré avec Xiaomi sur cet imposant bloc photo. Ce bloc disposerait d’un capteur principal 50 megapixels, d’un capteur ultra large de 48 megapixels et d’un autre capteur 48 megapixels avec zoom périscopique.

L’écran serait une dalle AMOLED de 6,6 pouces légèrement incurvée et à la résolution QHD+. Le taux de rafraichissement de 120 Hz est presque devenu la norme, tout comme le ratio 20:9. On note aussi que la dalle est légèrement incurvée sur les bords. Les HP sont situés sur les tranches haut et bas de l’appareil.

D’autres infos ne sont pas visibles sur ces rendus, mais semblent désormais très probables : le Xiaomi 12 Ultra accueillerait dans ses entrailles un processeur Snapdragon 8 Gen 1 épaulé par 12 Go de RAM, et d’une unité de stockage de 256 Go. Les dimensions seraient de 161.9 x 74.3 x 9.5mm (13.1mm incluant l’épaisseur du bloc photo) le tout pour un poids de 234g (ce qui commence à être vraiment lourd pour un smartphone).

Rien n’a encore filtré concernant la date de sortie, mais les rumeurs tablent sur une présentation pour juillet, avec un prix de vente aux alentours des 1350 dollars.