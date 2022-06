Orange améliore ses forfaits 5G sans augmenter le prix

Orange a opéré à des modifications au niveau de ses forfaits 5G en augmentant le quota Internet, sans pour autant revoir à la hausse les prix. Une bonne nouvelle pour les clients.

Du mieux pour les forfaits 5G chez Orange

Il y a d’abord du changement pour les forfaits sans engagement et sans mobile rattaché. Le forfait 5G 120 Go à 20,99€/mois la première année puis 32,99€/mois voit son prix la première année passer à 17,99€/mois et le quota Internet être augmenté à 140 Go. On reste à 32,99€/mois par la suite. À noter qu’Orange a décidé de ne plus proposer son forfait 5G 200 Go. Au passage, notons que l’offre 4G à 14,99€/mois la première année puis 29,99€/mois passe de 70 à 80 Go.

Si l’on s’attarde aux offres avec un engagement de 24 mois et un mobile, le forfait 5G 130 Go à 29,99€/mois pendant un an puis 44,99€/mois intègre désormais 150 Go. Du côté du forfait 5G 200 Go, l’enveloppe est maintenant de 220 Go et le prix reste le même, à savoir 49,99€/mois pendant 12 mois puis 64,99€/mois.

Orange s’améliore donc avec ses forfaits 5G, mais ses concurrents proposent mieux. Chez Free Mobile par exemple, il est possible d’avoir un forfait 5G 210 Go sans engagement pour 19,99€/mois. Citons aussi le cas de SFR qui propose un forfait 5G réellement illimité au prix de 60€/mois pendant un an puis 75€/mois.