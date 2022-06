TCL remet le stylet au goût du jour avec son Stylus 5G

Ces dernières années, TCL connaît une belle hausse de popularité auprès des consommateurs, notamment aux États-Unis où la firme rivalise doucement, mais sûrement, avec les plus grands. Aujourd’hui, elle se fait remarquer grâce à la présentation de son nouveau smartphone, le Stylus 5, qui a la particularité de faire revivre un accessoire qu’on avait quelque peu oublié. Comme son nom le laisse deviner, TCL fait appel aux stylets, qui a fait les beaux jours de la gamme Galaxy Note de Samsung, mais également des appareils Motorola et LG.

Petit à petit, TCL réussit à se frayer un chemin parmi les plus grands dans le marché du téléphonie mobile toujours plus convoitisé, mais où les parts du gâteau restent très intéressantes. Pour ce faire, la firme chinoise n’hésite pas à proposer des modèles milieu de gamme à des prix abordables pour convaincre les consommateurs avec un portefeuille limité.

Preuve en est avec l’arrivée du Stylus 5G sur le marché américain, smartphone ayant la particularité d’embarquer un stylet comme l’ont fait d’autres concurrents à l’époque. Si Apple a remis l’accessoire en avant avec l’arrivée du Pencil, le fait de devoir l’acheter séparément ainsi que son prix a tendance à effrayer le client. Pour ceux qui opteront pour le nouveau smartphone de TCL, rassurez-vous, ce dernier sera bel et bien compris dans les 250$.

Un stylet, c’est bien, mais est-ce que le Stylus 5G en a dans le ventre ? À l’intérieur, on peut retrouver une puce MediaTek Dimensity 700 compatible avec la 5G proposé par T-Mobile. Avec 4 Go de RAM, 128 Go de stockage et une batterie de 4 000 mAh (suffisant pour passer une journée tranquille), on ne peut que constater que le téléphone correspond bien à son prix milieu de gamme. Ajoutez à cela un écran LCD 1080p de 6,81 pouces pour une utilisation confortable du stylet, une prise casque, un capteur d’empreintes digitales sur la touche d’alimentation et une caméra arrière se composant d’un appareil photo principal de 50 Mpx, d’une caméra ultra-large de 5 Mpx et d’une paire de capteurs de 2 Mpx et vous obtenez le Stylus 5G !

Reste désormais à savoir si le modèle franchira les frontières pour voir le jour en Europe.