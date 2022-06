Top Gun Maverick a déjà franchi la barre des 300 millions de dollars de recettes au box-office

Sur les écrans depuis quelques jours à peine, Top Gun Maverick est bien parti pour être l’un des blockbusters de l’année, même si l’on se doute qu’Avatar 2 dévorera tout sur son passage. La suite du film culte de 1986, avec toujours bien sûr l’incroyable Tom Cruise en vedette, a réalisé un énorme carton lors de son week end de sortie, engrangeant 151 millions de dollars aux Etats-Unis et près de 130 millions de dollars dans le reste du monde !

Désormais, le site Boxofficemojo nous indique que Top Gun Maverick a franchi de peu la barre des 300 millions de dollars de recettes, dont 160 millions aux Etats-Unis et 140 millions de dollars à l’international. Déjà 7ème du classement des films les plus rentables de l’année 2022, Top Gun Maverick ne devrait plus trop tarder à dépasser Sonic 2 (385 millions de dollars), Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore (396 millions) et Uncharted 400 millions).

Hyper impressionnant avec ses prises de vue réelle – les principaux acteurs du film sont vraiment montés dans des F-18 – convaincants au niveau scénar et disposant d’un casting en béton (Tom Cruise, Ed Harris, Val Kilmer, Jon Hamm, Jennifer Connelly) Top Gun Maverick avait de nombreux atouts dans ses turbines pour survoler le box-office.