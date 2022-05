SFR RED revoit ses offres fibre : 1 ou 2 Gb/s et Wi-Fi 6

SFR RED a revu ses offres Internet fixes pour ce qui concerne la fibre et le THD. Les abonnés ont désormais le droit à un débit minimum de 1 Gb/s et peuvent avoir le support Wi-Fi 6 s’ils le souhaitent.

Du changement pour les offres Internet de SFR RED

L’offre de base comprend une box Internet avec 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mo/s en envoi. Cela concerne du moins la fibre. Ceux qui sont éligibles au THD doivent se contenter à 100 Mo/s en envoi. Pour le reste, on retrouve l’accès à 35 chaînes de télévision, 8 heures d’enregistrement, les appels illimités vers les fixes et mobiles et 10 Go de stockage sur le cloud. Le prix est de 20€/mois, avec le premier mois offert.

Ceux qui veulent davantage peuvent passer sur l’offre qui ajoute le support du Wi-Fi 6 et permet aussi d’avoir son débit qui passe à 2 Gb/s en téléchargement. C’est du moins le cas pour ceux éligibles à la fibre, ceux qui ont le THD restent à 1 Gb/s. Selon les dires de SFR, le Wi-Fi 6 est « 3 fois plus puissant » que la précédente génération et son offre propose « une connexion plus rapide et plus fluide ». Le prix ici est de 27€/mois, là encore avec le premier mois offert.

Les offres ADSL, fibre et THD sont à retrouver sur le site de SFR RED.