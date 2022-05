Galaxy Watch 4 : des problèmes d’autonomie depuis la disponibilité de Google Assistant

Google Assistant est disponible depuis peu sur la Galaxy Watch 4 de Samsung et des utilisateurs se plaignent d’une baisse de l’autonomie. Ils ont également remarqué des soucis avec leur montre qui se dissocie de leur téléphone.

L’autonomie fond sur la Galaxy Watch 4 avec Google Assistant

The Verge a remarqué le jour du lancement de Google Assistant sur la Galaxy Watch 4 que les tests initiaux ont vu la batterie se vider de 20% en seulement deux heures, l’Apple Watch ne se vidant que de 8% avec les mêmes paramètres appliqués à Siri. Sur Twitter, un utilisateur note que Google Assistant a consommé environ 20% de son autonomie au cours de six heures d’utilisation normale, et qu’il arrivait en deuxième position derrière l’écran pour sa consommation d’énergie.

Le problème semble venir de l’activation vocale. Il est possible de dire « Hey Google » pour que l’assistant écoute. Ici, une mauvaise optimisation semble avoir eu lieu et la consommation d’énergie est importante. Une solution temporaire pour retrouver une bonne autonomie est de désactiver la requête vocale. Il faudra dans ce cas maintenir le bouton latéral pour déclencher l’assistant.

Une déconnexion non voulue

Un autre problème est la montre qui décide soudainement de se dissocier du smartphone auquel elle était rattachée. Plusieurs témoignages sont apparus sur Reddit à ce sujet. Malheureusement, il semble que la seule solution à cela soit de réinitialiser la montre et de repartir de zéro, comme si vous vous appariiez à un nouveau smartphone. Cette solution est évidemment loin d’être idéale car elle implique la perte de certaines données de santé, de certaines personnalisations du logiciel de la montre, ainsi que la réinitialisation de toutes les cartes bancaires dans Google Pay ou Samsung Pay.