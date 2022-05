Meta travaille activement sur la fonction de cloud gaming destinée au Meta Quest

Peu après la sortie de la mise à jour V24 pour le Meta Quest (en 2020), le leaker « Samulia » avait déniché dans cette version une ligne de code indiquant clairement qu’un service de cloud gaming – baptisé en interne Avalanche – était en cours de développement chez Meta. Il y a quelques jours, le service de cloud gaming Avalanche a donc refait surface, et il semble que les choses ont bien avancé puisqu’un testeur dudit service affirme avoir testé les possibilités du service avec un stream-cloud du jeu VR Asgards Wrath avec une connexion en WiFi 5 !

Someone contacted me (and posted on Reddit) claiming they had access to the Avalanche Cloud PC VR Streaming functionality Meta is internally testing

They stated they were able to get into a totally remote game of Asgards Wrath via a UK Wifi5 session https://t.co/Iulq6G24zX pic.twitter.com/gnZMkN0xzU

— Brad Lynch (@SadlyItsBradley) May 27, 2022