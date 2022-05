Victime de problèmes informatiques, EasyJet annule 200 vols

La compagnie aérienne EasyJet a été victime de problèmes informatiques qui l’ont poussée à annuler quelque 200 vols. Elle avait déjà dû en annuler plusieurs centaines par manque de personnel ces dernières semaines.

Des problèmes informatiques pour EasyJet

« Nous nous excusons auprès des clients dont les vols ont été perturbés par nos problèmes de système informatique, vous pouvez vérifier le statut de votre vol ici », a tweeté Easyjet. La compagnie aérienne a d’abord indiqué que les vols prévus au départ entre 13 heures et 15 heures seraient annulés mais a ajouté ultérieurement que les perturbations pourraient durer malgré la résolution du problème technique. De nombreux voyageurs se sont retrouvés au dernier moment à l’aéroport avec un vol annulé sans solution alternative.

Les problèmes informatiques sont donc importants, étant donné l’annulation de nombreux vols. Mais Easyjet ne rentre (pour l’instant du moins) pas dans les détails concernant la nature du problème. « Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et remercions les clients de leur patience pendant que nous nous efforçons de résoudre ce problème le plus rapidement possible », indique la société. Naturellement, les voyageurs peuvent demander les dédommagements prévus dans la réglementation.

EasyJet a récemment indiqué retirer six sièges de ses A319 au Royaume-Uni pour limiter ses besoins en personnel face à des pénuries d’agents de bord qui l’ont déjà conduite à annuler des centaines de vols. Les ennuis continuent aujourd’hui avec les problèmes informatiques.