Asus présente un écran avec un rafraîchissement de 500 Hz

Asus est monté d’un cran pour le taux de rafraîchissement des écrans en dévoilant aujourd’hui un modèle de 500 Hz. Jusqu’à présent, son meilleur moniteur pouvait monter à 360 Hz.

Premier écran de 500 Hz, c’est chez Asus

Asus a profité du Computex 2022 pour dévoiler le ROG Swift 500 Hz, le fameux écran avec un impressionnant taux de rafraîchissement. Il fait 24,1 pouces avec une définition de 1 920 x 1 080 pixels (Full HD). Il est certain que cela peut sembler léger de nos jours, étant donné qu’il y a des dalles 1440p, 4K ou encore 5K. Mais l’idée ici n’est pas d’avoir la meilleure qualité visuelle, mais la meilleure fluidité. Qui plus est, il faudrait une puissance monstrueuse pour avoir 500 Hz en 4K par exemple.

Le constructeur dit utiliser une nouvelle technologie Esports TN (E-TN) qui offre des temps de réponse 60% meilleurs que les panneaux TN standards afin de rendre le ROG Swift 500 Hz meilleur en matière de réactivité. Il est également équipé de l’analyseur de réflexe NVIDIA et supporte G-SYNC, qui permettra aux joueurs d’ajuster leurs paramètres pour obtenir le plus faible décalage possible.

Très clairement, cet écran se destine aux joueurs qui en veulent toujours plus. Asus confirme en tout cas qu’il reste très fort dans le domaine puisqu’il s’améliore au fil des années. Sa première dalle 144 Hz a vu le jour en 2012. Il y a ensuite eu un écran 240 Hz en 2017, un modèle 360 Hz en 2020 et voilà donc 500 Hz aujourd’hui.

Reste une grande question : quels seront le prix et la date de sortie ? Asus ne communique rien pour l’instant, il faudra donc patienter pour en savoir plus sur son écran ROG Swift 500 Hz. Pour donner une idée, son modèle actuel de 360 Hz coûte 769 euros.