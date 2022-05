La sonde Voyager 1 renvoie des données incompréhensibles

Après 45 ans de bons et loyaux services (la sonde a été lancée en 1977, Voyager 1 est toujours active. Cette dernière émet encore des signaux radio vers la Terre alors qu’elle se trouve actuellement à plus de 23,3 milliards de kilomètres de la Terre. On pourrait s’étonner que la sonde continue de fonctionner malgré son grand âge, et ce alors que le moindre appareil moderne ne tient généralement pas plus de 5 à 10 ans, mais il faut savoir que Voyager 1 est équipée de trois générateurs thermoélectriques radio-isotopes (RTG) alimentés au plutonium, de quoi lui assurer une autonomie de fonctionnement absolument hors norme.

Depuis quelques temps cependant, les données de Voyager 1 ne semblent plus correspondre à l’état réel de la sonde. Les ingénieurs de la NASA précisent ainsi que le contrôleur d’altitude (AACS) de Voyager 1 renvoie vers la Terre des données étranges et pour tout dire incohérentes. Ce gros « bug » » est en quelque sorte normal à ce stade de la mission » déclare toutefois Suzanne Dodd, la directrice des projets Voyager 1 et Voyager 2 au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

De fait, malgré sa conception particulière, Voyager 1 est allée bien au delà du temps de mission qui lui était programmée lors de son lancement, et la sonde subit désormais de plein fouet un environnement à haut rayonnement qu’aucun autre engin spatial n’a eu à supporter. Les petits soucis de Voyager 1 contrastent avec le long voyage tranquille de Voyager 2 (lancée aussi en 1977), mais cette dernière, tout comme Voyager 1, ne cesse de perdre de l’énergie, si bien que les deux sondes seront considérées comme des épaves spatiales errant dans l’espace à partir de 2025.