Mission Impossible 7 : la bande-annonce officiellement publiée après une fuite sur Internet

Mission: Impossible — Dead Reckoning, à savoir le 7e film de la franchise, a le droit à sa bande-annonce officielle. Elle arrive après une fuite sur Internet qui venait visiblement d’un pays d’Europe de l’Est au vu des sous-titres.

Première bande-annonce pour Mission: Impossible 7

Mission: Impossible — Dead Reckoning est le septième opus de la saga de thrillers d’espionnage, dans laquelle Tom Cruise incarne Ethan Hunt, un agent spécial de l’Impossible Missions Force. La bande-annonce montre le retour de plusieurs membres de la franchise Mission: Impossible, dont Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson et Vanessa Kirby. En outre, le trailer montre le retour de Henry Czerny, qui est apparu dans le premier film de 1996 en tant que directeur de l’Impossible Missions Force et dévoile une réunion tendue entre lui et Ethan Hunt.

Bien que la bande-annonce ne révèle pas grand-chose sur l’intrigue du film, elle donne un premier aperçu de plusieurs nouveaux acteurs de la franchise, notamment Hayley Atwell dans le rôle de Grace et Esai Morales dans celui du principal méchant du film. Plusieurs scènes d’action sont présentées, notamment une bagarre dans une boîte de nuit et une poursuite sur un train. La bande-annonce se termine par un plan de Tom Cruise, célèbre pour ses propres cascades, conduisant une moto du haut d’une falaise et sautant en parachute en contrebas.

La date de sortie au cinéma pour Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One est le 12 juillet 2023. Nous avons donc encore le temps avant de le découvrir. Pour patienter, les fans de Tom Cruise pourront le découvrir dès mercredi au cinéma dans Top Gun: Maverick.