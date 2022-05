SpaceX : Starship, Mars, accusations sexuelles… un 20ème anniversaire un peu compliqué

SpaceX a fêté ses 20 ans il y a quelques jours à peine. Le 6 mai 2002, Elon Musk fonde SpaceX grâce aux 200 millions de dollars issus de la vente de PayPal et Zip2. Le développement de la première fusée Falcon ne démarrera qu’à partir de 2005, et les trois premiers lancements de test… seront tous des échecs ! SpaceX est déjà en difficulté, mais la NASA a le nez creux en injecte 300 millions de dollars dans le projet (via le programme Commercial Orbital Transportation Service). Ces nouveaux fonds permettent à SpaceX de lancer la conception du Falcon 9. Le premier lancement d’un Falcon 9 en 2010 semble aujourd’hui presqu’anecdotique par rapport à l’exploit du 22 décembre 2015. A quelques jours de Noel, une fusée Falcon 9 est en effet parvenue à se poser sur la terre ferme… à la verticale !



Depuis, les succès et les grandes étapes sont venus marquer l’aventure de SpaceX, comme si rien ne pouvait entraver la marche en avant de la société spatiale privée d’Elon Musk. En 2018, Le Falcon Heavy prend son envol et envoie dans l’espace une Tesla et son pilote-mannequin habillé du nouveau costume que porteront désormais les astronautes. En 2019, Starlink démarre ses mises en orbite de satellites internet, et un an plus tard, la capsule Crew Dragon rejoint l’ISS avec 2 astronautes américains à son bord.

Et pourtant, les premiers nuages s’amoncellent. Les critiques d’astronomes s’accumulent contre Starlink, la filiale de SpaceX : l’armada de satellites en orbite gênerait les observations effectuées à partir de la Terre. Quelques semaines avant l’anniversaire des 20 ans de SpaceX, Elon Musk n’a pas hésité à avancer la date de la première mission habitée vers Mars à 2029, soit 10 ans avant le calendrier de la NASA ! L’annonce ressemble pourtant beaucoup à une rodomontade d’Elon Musk (une de plus diront les mauvaises langues) : la fusée Starship est toujours clouée au sol et attend l’autorisation de la FAA pour effectuer son premier grand vol d’essai, qui pourrait au mieux se dérouler durant le mois de juin. Pour les spécialistes, un débarquement sur Mars avant le début de la prochaine décennie est tout simplement inenvisageable, à moins que SpaceX n’ait trouvé un moyen de ralentir le temps.

Le premier succès du Starliner de Boeing met aussi un gros coup de pression à la firme de Musk, dont la capsule Dragon n’est plus l’unique taxi-spatial vers l’ISS. Et puis, surtout, il y a cette accusation terrible : durant un vol privé de SpaceX, Elon Musk aurait montré son sexe en érection à une hôtesse de l’air qui lui faisait un massage, se permettant même de lui toucher la jambe sans le consentement de la demoiselle. L’hôtesse a porté plainte dans la foulée, mais SpaceX aurait enterré le scandale avec un accord judiciaire de 250 000 dollars. Elon Musk a beau crier au complot politique, le choc est forcément très rude dans le contexte post-meetoo. 20 ans, un âge visiblement un peu compliqué pour SpaceX et son fantasque patron.