Geek culture : les bande annonces qu’il ne fallait pas louper cette semaine (Spiderhead, 3000 ans à t’attendre, Umbrella Academi saison 3, etc.)

Cette année 2022 a tout d’un festival pour les amateurs de geek/pop culture, entre le retour fracassant de Top Gun/Maverick, Batman, Avatar 2, le prochain George Miller (Mad Max Fury Road), le préquelle de Predator, les itérations de séries phares (The Boys, Umbrella Academy, For all Mankind, Foundation, Love, Death + Robots, etc.), l’édition 4K et re-post produite du Pacte des Loups et les nouvelles séries (Severance, Baymax, tout ce qui concerne bien sûr Star Wars et le MCU), force est de constater que les thématiques geeks – dystopies futuristes, robots, super-héros, mondes imaginaires – envahissent les écrans. Ici sur KultureGeek nous vous avons parlé de la plupart de ces nouveautés (Batman, Prey/Predator, Top Gun, etc.), mais l’avalanche d’annonces de la semaine écoulée nous a donné l’idée de rassembler les « oubliés », et il y en a un joli paquet.

On démarre donc ce récap avec Spiderhead, une dystopie destinée à la plateforme Netflix tirée de la nouvelle L’Évadé de la Spiderhead de George Saunders. Le film passe au grill les fantasmes d’ingénierie sociale de savants fous modernes. Avec Chris Hemsworth en vedette. Spiderhead sera disponible le 17 juin prochain sur Netflix.

Umbrella Academy, formidable série sur sa saison 1 mais qui a semblé se chercher sur la saison 2, effectue un 180° avec une saison 3 visiblement débridée et encore plus orientée action. Les aspects dysfonctionnels de cette famille de super-héros seront-ils encore mis en avant ? C’est tout de même ce qui faisait le sel de la série… La saison 3 sera disponible sur Netflix le 22 juin prochain.



Baymax, le robot mou et tout blanc de Big Hero 6, revient donc dans une série qui lui est entièrement dédiée. C’est à première vue très mignon, bien fait, mais aussi hélas, très (trop ?) enfantin pour les grands geeks que nous sommes… La série Baymax! sera disponible le 29 juin prochain sur Disney +.



Après le trailer de la saison 3, place au trailer « meta ». The Boy saison 3 promet toujours d’être cet ovni politiquement incorrect et ultra violent. La « fausse » bande annonce ci-dessous est celle d’un film, 7 Dawn of Heaven, avec tous les super-héros de l’agence Vought. Et bien sûr, c’est à (ne pas) voir sur le service par abonnement Vought+. Plus sérieusement, la saison 3 de The Boys sera disponible sur Amazon Prime Vidéo le 3 juin prochain.



Enfin, on termine ce tour des popottes avec 3000 ans à t’attendre, le dernier George Miller (à qui l’on doit le chef d’oeuvre Mad Max Fury Road). On dirait du Terry Gilliam qui aurait retrouvé tout son génie, et c’est peu de le dire ici puisqu’il y a bien un génie dans la lampe, incarné ici par le très classe Idris Elba. 3000 ans à t’attendre sera visible en salles le 31 août prochain.



Et pour la fin, le trailer de la réédition 4K du film Le Pacte des Loups de Christophe Gans. La version longue de ce film culte sortira de nouveau dans les salles françaises le 10 juin prochain. Indémodable !