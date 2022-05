YouTube affiche maintenant les parties les plus populaires d’une vidéo

YouTube annonce du nouveau concernant son lecteur en affichant les parties les plus rejouées/populaires d’une vidéo. Ainsi, il est rapidement possible de voir quels sont les moments forts du contenu. Cela va progressivement se mettre en place sur la version Web et l’application mobile.

Des nouveautés en place pour YouTube

Vous pourrez identifier les parties les plus populaires d’une vidéo grâce à un graphique qui apparaît au-dessus de la barre de progression. Si le graphique est élevé, alors cette partie de la vidéo a été souvent rejouée par les internautes. Vous pouvez utiliser le graphique pour trouver et regarder rapidement ces moments.

Cette fonctionnalité vous dit déjà quelque chose ? C’est normal, il y a eu des tests au fil des derniers mois. Aujourd’hui, YouTube annonce que sa fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs.

Il y a d’autres nouveautés au programme :

Les chapitres générés automatiquement font leur apparition sur les téléviseurs connectés et les consoles.

Vous pouvez désormais utiliser la fonction de boucle unique pour jouer une vidéo aussi longtemps que vous le souhaitez.

Bientôt, une nouvelle méthode permettra de rechercher le moment exact d’une vidéo que vous souhaitez regarder. Cela consistera en un nouveau système de miniatures lors du défilement. Ce sera bientôt en test pour les membres YouTube Premium.