Free offre Amazon Prime pendant 6 mois aux abonnés Freebox Pop

Ceux qui ont une Freebox Pop peuvent profiter d’une nouvelle de Free, à savoir 6 mois offerts à Amazon Prime. Les abonnés avec une Freebox Révolution peuvent en profiter depuis décembre dernier et c’est maintenant au tour de la Pop.

Amazon Prime offert pendant 6 mois avec la Freebox Pop

Les clients avec une Freebox Pop ont reçu un e-mail leur annonçant la possibilité de réclamer l’offre pour avoir 6 mois offerts à Amazon Prime. Ils auront ainsi la livraison sous 24 heures, l’accès au service de streaming Prime Video, la possibilité d’écouter deux millions de chansons en streaming sur Amazon Music et un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des ventes flash éligibles.

Normalement, Amazon Prime coûte 49€/an ou 5,99€/mois. Les étudiants peuvent également avoir un tarif réduit, à savoir 25€/an. Ici, c’est offert pendant six mois pour les abonnés Freebox Pop.

Pour profiter de l’offre, rendez-vous sur votre espace client Free, puis allez dans la rubrique « Mon abonnement » et sélectionnez « Gérer mon compte Amazon Prime ». Il suffit de cliquer sur le bouton « Je souscris ». Free précise que l’abonnement à 5,99€/mois s’enclenche après les 6 mois offerts. Mais il est tout à fait possible d’y mettre un terme et ainsi ne pas payer. D’autre part, ceux qui ont déjà un abonnement à Amazon Prime ne peuvent pas avoir les mois gratuits.