PS5 : Sony lance trois nouvelles faceplate colorées pour sa console (Bleu, Rose et Violet)

Après les façades Cosmic Red (rouge cosmique) et Midnight Black (noir de minuit), Sony vient d’annoncer la disponibilité prochaine de 3 nouvelles façades colorées pour sa PS5, soit Galactic Purple (violet galactique), Starlight Blue (bleu lumière d’étoile) et Nova Pink (rose nova). Ces nouvelles façades seront commercialisées sur la boutique en ligne PlayStation Direct durant les mois de juin-juillet au prix de 55 euros l’unité. Pour rappel, les façades blanches d’origine de la PS5 sont amovibles, mais Sony n’avait pas hésité à faire le coup de force contre un revendeur tiers qui souhaitait commercialiser ses propres « faceplates ».



L’annonce est intéressante et intervient en pleine confirmation de la longue liste de jeux du service remanié PlayStation Plus, mais encore faudrait-il que les PlayStation 5 soient réellement et régulièrement disponibles à la vente, ce qui est encore loin d’être le cas aujourd’hui (même si les réassorts se sont visiblement améliorés sur le mois d’avril).