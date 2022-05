PLUSH : le film d’animation co-produit par les NFT s’invite au Festival de Cannes

PLUSH est un projet de film d’animation réalisé par les studios Rooftop Production et Karlab (Minions, Despicable me 2 & 3 Arcane, etc.). Au delà de ses petits personnages mignons (des oursons en peluche), PLUSH est un film quasiment « méta » puisque le scénario met en scène des NFT de « Teddy Bears » tandis que le métrage lui-même est en partie financé via des NFT ! Plus de 50 000 NFT des personnages du film seront en effet proposés à la vente le 20 mai prochain au prix de 1250 euros (payable en ETH ou par carte bancaire « traditionnelle »), le montant total de cette vente étant ensuite reversé à la production du film. A noter que tous les acquéreurs d’un NFT PLUSH récupèreront au prorata 80% des recettes réalisées par PLUSH lors de sa sortie en salles (si le projet va jusqu’au bout) !

PLUSH fait actuellement sa promo sur la croisette, en plein démarrage du Festival de Cannes. Le projet pourrait bien avoir un certain écho auprès des professionnels du secteur sachant que le film bénéficie d’un casting voix assez relevé, y compris pour la version française (Eric Judor, Kev Adams, Audrey Lamy, Camille Lellouche, Youssef Hajdi, Ludovik, Rayan Bensetti, Paola Locatelli, Laura Dutilleul, Poqssi, Dadju, ou bien encore GIMS).