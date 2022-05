Les fabricants d’imprimantes 3D MakerBot et Ultimaker fusionnent en une seule entité

Plus fort encore que le partenariat ou l’alliance stratégique, il y a la fusion pure et simple. MakerBot et Ultimaker, deux des géants du secteur de l’impression 3D, viennent d’annoncer qu’ils fusionnaient leurs activités au profit d’une unique entité économique… qui n’a pas encore de nom. La société américaine et société néerlandaise dans le même bateau, c’est aussi le rapprochement des deux mondes, Makerbot étant plutôt tourné vers le grand public tandis que les produits d’Ultimaker s’adressent avant tout aux professionnels.

Ce regroupement des forces poursuit plusieurs objectifs à la fois. Dans un premier temps, il s’agira de faire baisser les coûts de l’impression 3D additive, mais aussi de mettre au point de nouveaux types de logiciels et de matériaux. A noter que NPM Capital, la société de capital risque qui finance Ultimaker, détiendra la majorité des parts de la nouvelle entité (54,4%), contre 45,6% pour Stratesys (qui détient Makerbot). Les sièges d’origine des deux sociétés échappent à la fusion cependant : les équipes de Makerbot travailleront toujours aux Etats-Unis et celles d’Ultimaker aux Pays-Bas.

Enfin, les CEO actuels des deux groupes, Nadav Goshen et Jürgen von Hollen, se retrouveront à la tête de la nouvelle société fusionnée.