The Boys : un trailer sang pour sang pour la saison 3

Les super-héros les plus violents et les plus malaisants sont de retour avec du renfort dans le premier trailer de la saison 3 de The Boys ! Si l’on aperçoit quelques unes des nouvelles têtes de cette saison, c’est surtout les nouveaux pouvoirs de Billy Butcher (Karl Urban) qui créent la grosse surprise. Voilà qui sent très fort la bataille de boss ultime entre Butcher et Homelander (extraordinaire Antony Starr). L’autre bonne surprise (dans le contexte actuel ç’en est une) est que la saison 3 mettra bien fort la gomme sur l’hémoglobine et l’hyper violence, avec toujours cette impression que ces lascars sont un peu tous de gros psychopathes/sociopathes, certains étant encore plus psychos que d’autres (plus une différence de degré que de nature dira t-on).

La saison 3 de la série The Boys démarre le 3 juin prochain sur Amazon Prime Video (3 premiers épisodes disponibles puis un chaque semaine).

Pour rappel, le casting super-héroïque au complet de cette nouvelle saison :

Karl Urban : Billy Butcher

Erin Moriarty : Annie January / Stella

Antony Starr : Homelander

Dominique McElligott : Maeve

Jessie Usher : A-Train

Chace Crawford : l’Homme-poisson

Nathan Mitchell : Black Noir

Laz Alonso : La Crème

Jack Quaid : Hughie Campbell

Aya Cash : Stormfront

Karen Fukuhara : Kimiko

Giancarlo Esposito : Stan Edgar

Jenson Ackles : Soldier Boy

Katia Winter : Little Nina