L’Inde met un terme à l’anonymat sur certains services en ligne

C’est un précédent qui pourrait ouvrir grand les vannes (surtout en ces temps troublés) : le gouvernement indien a en effet décidé de mettre un terme à l’anonymat de l’utilisateur sur certains services en ligne jugés sensibles. A partir du 27 juin prochain, le CERT-IN (l’administration indienne en charge de la gestion du numérique) aura désormais toute latitude pour récupérer l’identité des utilisateurs des services de VPN, de Cloud, de cryptomonnaie ou de des services financiers en ligne. Tous ses services auront désormais pour obligation de récolter les données – autrefois confidentielles – relatives à l’identité de leurs utilisateurs, et de transmettre ces données sur demande aux administrations gouvernementales concernés.

Au vu des plateformes/services ciblés, il ne s’agit donc pas ici de lutter contre le harcèlement en ligne., mais bien plutôt de s’assurer que les citoyens se détournent globalement des services et ligne et des réseaux sociaux, ces derniers étant seulement tolérés (et largement sous surveillance depuis la loi indienne du 27 mai 2021).