Molotov lance des chaînes en streaming gratuit financées par la publicité

Molotov annonce aujourd’hui le lancement de chaînes FAST, à savoir des chaînes de télévision linéaires en streaming gratuit qui sont financées par la publicité. Ce modèle a pour nom AVOD (Advertising Video On Demand).

Molotov ajoute sept chaînes FAST

Les sept chaînes FAST à retrouver sur Molotov se veulent thématiques. Elles sont issues de l’offre Mango, qui se veut être son service de vidéo à la demande gratuit financé par la publicité :

Mango

Mango Séries

Mango Cinéma

Mango Kids

Mango Docs

Mango Histoire

Mango Novelas

Dans un communiqué, la plateforme explique avoir développé une technologie propriétaire de linéarisation des contenus à la demande, permettant une meilleure découverte et une meilleure intégration de la donnée des utilisateurs. Le groupe ajoute qu’avec l’essor des téléviseurs connectés, les chaînes FAST représentent l’avenir de la télévision gratuite et donnent aux téléspectateurs (comme aux annonceurs) une combinaison idéale entre les habitudes de consommation linéaire du public et les vertus de la publicité numérique.

Molotov assure que ce type de consommation apporte une expérience différente aux utilisateurs qui préfèrent une proposition plutôt que de passer du temps à chercher des contenus sur les offres à la demande.

Aussi, le développement de l’offre AVOD et des chaînes FAST est un des axes prioritaires de Molotov pour 2022 avec l’intégration de nouveaux contenus et de nouvelles chaînes.