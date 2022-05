Kirby 64 va débarquer sur Switch avec le pack additionnel du mode Online

Kirby 64: The Crystal Shards, qui a vu le jour sur Nintendo 64 en 2000 au Japon et en 2001 en Europe, va faire son retour et débarquer sur le Nintendo Switch Online pour ceux qui ont le pack additionnel.

Arrivée de Kirby 64: The Crystal Shards sur Switch

Kirby 64: The Crystal Shards a été la première incursion de Kirby dans les graphismes en 3D, bien qu’il s’agisse toujours d’un jeu en 2D. Le jeu suit Kirby alors qu’il réassemble le cristal sacré qui a été détruit par Dark Matter. Bien sûr, en cours de route, il obtiendra de nombreux pouvoirs à absorber, des ennemis à combattre et des amis pour l’aider.

Ce n’est pas la première fois que Kirby 64: The Crystal Shards fait son chemin vers les consoles plus modernes de Nintendo. Le jeu était également disponible sur la console virtuelle de la Wii et de la Wii U, et faisait partie de la compilation Kirby’s Dream Collection sur Wii.

Quand les joueurs pourront-ils profiter de la nouvelle offre ? Kirby 64: The Crystal Shards sera disponible avec le Nintendo Switch Online + pack additionnel dès le 20 mai. Cette offre coûte 39,99€/an (ou 69,99€/an pour la formule familiale) et inclut le mode en ligne, la sauvegarde des jeux dans le cloud et l’accès à des jeux NES/SNES/Nintendo 64/SEGA Mega Drive.