Wallace & Gromit bientôt en VR pour le Meta Quest 2

Le studio Aardman, Meta et les pionniers de la réalité virtuelle Atlas V sont actuellement en plein développement de Wallace & Gromit: The Grand Getaway, une expérience VR (plutôt qu’un jeu) prévue pour Meta Quest 2 quelque part durant l’année 2023. Les personnages cultes d’Aardman partiront cette fois en vacances d’été, mais bien sûr rien ne se passera comme prévu. Finbar Hawkins et Bram Ttwheam co-réalisent ce titre avec le soutien du légendaire Nick Park, et l’on note aussi la soutien technique de la startup londonienne No Ghost et de la société Albyon située à Lyon !

Bonne nouvelle aussi, Ben Whitehead reprendra la voix de Wallace (et continuera ainsi l’oeuvre du regretté Peter Sallis). Sean Clarke, le CEO d’Aardman s’est fendu d’un petit communiqué pour présenter succinctement le projet : « Pour les fans fidèles de Wallace & Gromit, ce sera un véritable champ de réalisation de souhaits – après avoir regardé les personnages à l’écran pendant des décennies, ils auront désormais l’occasion d’entrer dans leur monde et de jouer un rôle actif dans cette nouvelle histoire au fur et à mesure qu’elle se déroule . Pour ceux qui découvrent les personnages, c’est le moyen ultime d’apprendre à les connaître, leur humour et les détournements qui les ont rendus si populaires ».