Microsoft Flight Simulator : le DLC Top Gun prend date sur Xbox Series et PC

Toujours aussi pimpant à 60 ans passé, Tom Cruise va reprendre son rôle fétiche de héros américain dans Top Gun : Maverick, la suite du film culte de 1986. Le film s’annonce époustouflant (et bien sûr, le courageux Cruise est vraiment dans le chasseur) et les amateurs de JV pourront pousser le plaisir encore plus loin puisque le formidable Microsoft Flight Simulator bénéficiera du DLC Top Gun dès le 27 mai prochain, soit 24 heures à peine après la sortie du film en France ! Pour rappel, Flight Simulator est disponible sur PC ainsi que sur les Xbox Series X et Series S.

En haut, le DLC Top Gun, en bas, le film avec Tom Cruise

Ce DLC sera aussi une sorte d’épreuve du feu pour Microsoft Flight Simulator, sachant que le titre d’Asobo n’est pas vraiment expert dans la reproduction et la simulation d’appareils militaires de combats. On imagine mal aussi un DLC top Gun sans quelques missiles à tirer. La liste des appareils qui seront proposés n’est pas encore connue, mais il ne fait guère de doutes que l’on retrouvera le F-18 et le F-14 Tomcat, qui sont les stars des deux films.