En moyenne, les Français passent 1h46 par jour sur les réseaux sociaux

La moyenne mondiale du temps passé sur les réseaux sociaux chaque jour est de 2 heures et 27 minutes. La moyenne française est inférieure, comme le montre une étude de Global Web Index et un graphique de Statista.

Le détail du temps passé en moyenne chaque jour sur les réseaux sociaux

Ceux qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux chaque jour sont les Nigériens avec une moyenne de 4 heures et 7 minutes. Les Philippins sont derrière avec 4 heures et 6 minutes. Le Maroc vient boucler le classement avec 2 heures et 43 minutes. On retrouve ensuite les États-Unis (2h14), la Chine (1h57), le Royaume-Uni (1h48), la France (1h46), la Suisse (1h33), l’Allemagne (1h29) et le Japon (51 minutes).

C’est au sein des marchés émergents que l’on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux. Ce résultat peut s’expliquer par différents facteurs, dont le fait que ces pays ont généralement une population plus jeune que les économies à haut revenu.

L’étude nous apprend par ailleurs que les jeunes de 15 à 24 ans, à savoir la tranche d’âge la plus actif sur les réseaux sociaux, représentent moins de 10% de la population au Japon. Cela passe à près de 12% en France et ça s’approche de 20% au Nigéria.