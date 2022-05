David Ward, cofondateur d’Ocean Software, est décédé à 75 ans

David Ward n’est plus. Le cofondateur d’Ocean Software s’est éteint à 75 ans. Ocean Software, c’est avant tout l’un des logos de jeux vidéo les plus célèbres des années 80 et 90. Cet éditeur de renom était passé maitre dans l’adaptation en JV de succès du grand écran.

On lui doit notamment un Batman assez mémorable, mais aussi des adaptations de RoboCop, Batman, Rambo, Top Gun, Total Recall ou bien encore Terminator. Ocean Software est fondé en 1983 par Jon Woods et David Ward, d’abord sous le nom de Spectrum Software. Ward deviendra rapidement la figure publique du studio. La fire sera rachetée en 2016 par le français Infogrammes, et publiera deux ans plus tard son dernier jeu, Mission Impossible, sur Nintendo 64.

Sad to report that my father David Ward has died. Born in 1947, he was a computer games pioneer & father of six. We had a complicated relationship & we loved each other. Will miss you Pop. pic.twitter.com/8GYf9k3xWM

— Ben Ward (@Benjamin_P_Ward) May 9, 2022