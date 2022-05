Un centaine de villes européennes s’engagent vers la neutralité carbone d’ici 2030

Le dérèglement climatique est devenu une préoccupation majeures des décideurs de ce monde, tout au moins de ceux qui ont encore un brin de conscience et de rationalité scientifique. La Commission européenne, déjà au taquet sur les questions de vie privée, vient de publier les détails du projet « Villes intelligentes et neutres pour le climat », qui liste les villes européennes engagées vers la neutralité carbone d’ici 2030. Près de 400 villes avaient déposé un dossier de candidature pour rejoindre ce projet, mais la Commission n’a retenu les dossiers que de 112 villes européennes. Le greenwashing n’est pas mort…

Ces 112 villes ont accepté de signer un « Climate City Contract » qui tient lieu d’engagement pour un objectif de neutralité carbone d’ici 2030 dernier carat. 9 villes françaises ont vu leur dossier de transition écologique accepté, soit Angers, Bordeaux, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes et Paris. On note d’ailleurs que la France est l’un des pays le mieux représenté dans l’Europe des 27 sachant en plus qu’une douzaine de villes sélectionnées sont situées dans des pays limitrophes à l’UE (comme Reykjavík, Istanbul ou Glasgow par exemple).

La participation au Climate City Contract se traduit aussi par des aides financières. Ainsi, 360 millions d’euros d’aides seront répartis entre les différentes villes participantes, un montant auquel il faut bien entendu rajouter les investissements massifs de nombreux investisseurs privés. Il y a urgence à agir : le rapport de la Commission rappelle en effet que « Les villes couvrent environ 3 % de la terre, mais elles produisent plus de 70 % de ses émissions de gaz à effet de serre ». Et d’ici 2050, 85% de la population européenne habitera dans des zones urbaines…