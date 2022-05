Bidouille : la première manette Xbox Series façon… Fisher Price !

C’est la manette Xbox Series la plus mignonne que l’on puisse imaginer, et pour cause : un néozélandais franchement bidouilleur a réussi à transformer une manette-jouet Fisher Price (non fonctionnelle donc) en une manette parfaitement utilisable pourvue d’être connectée au PC ou à la Xbox avec un câble USB-C ! Plus fort encore, la manette fait aussi les petits bruits sympas du jouet d’origine !

here's the Fisher Price Xbox controller in action!

let me know what games you'd like to see me play with it

and thanks to @Wario64 for the off-hand joke that inspired me to make this happen 😂 pic.twitter.com/3OETvcsEsI

— Rudeism (@rudeism) May 1, 2022