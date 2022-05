Forza Motorsport 8 : une version Xbox One serait aussi en préparation

Microsoft comme Sony ne semblent pas pressés de basculer radicalement sur la new gen. Cette stratégie du cross gen n’est pas prête de s’arrêter, au risque de développer des jeux qui semblent encore assez loin de ce que promet la « vraie » new gen (comme Hellblade 2 par exemple).



Un leaker a ainsi déclaré sur une page Reddit que le très attendu Forza Motorsport 8, qui jusqu’ici était annoncé comme une exclusivité console Xbox Series, sera lui aussi cross gen, à l’instar de son cousin « arcade » Forza Horizon 5 (du studio Playgrounds). En d’autre termes, le jeu du studio Turn 10 tournerait lui aussi sur Xbox One et Xbox One X. Deux images de la supposée version Xbox One accompagnent la rumeur du jour (ci-dessous).

Ce leak n’est pas une surprise en soi : Xbox avait bien prévenu qu’il continuerait de développer des jeux cross gen jusqu’à 2 ans après le lancement des Xbox Series. Ce rappel est intéressant à plus d’un titre : les Xbox Series X et Xbox Series S ont été lancées sur le marché au mois de novembre 2020, ce qui indiquerait par la bande que Forza Motorsport 8 devrait être disponible dès cette année, ce qui confirmerait ainsi quelques rumeurs récentes !