PlayStation Now : les jeux ajoutés en mai 2022

Sony partage la liste de jeux qui débarquent avec le PlayStation Now en mai 2022. Il est question de trois titres en l’occurrence. Ils seront disponibles dès demain.

Le programme du PlayStation Now en mai 2022

Le premier jeu ajouté au PlayStation Now en mai est Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. Participez à des combats épiques dans ce jeu de combat en 3D dans le monde de Naruto. Découvrez un système de combat entièrement revisité, que vous jouiez en solo dans le mode Histoire, que vous affrontiez des amis en un contre un ou que vous défiiez les meilleurs joueurs du monde en ligne.

Le deuxième jeu est Soulcalibur VI. Ce classique du combat armé est de retour avec de toutes nouvelles mécaniques de combat et tout un assortiment de modes de jeu. Plongez-vous dans l’histoire de la série avec le mode Histoire pour un joueur, affrontez tous types d’adversaires avec le mode multijoueur en ligne et créez votre propre combattant légendaire avec le mode Création.

Enfin, le troisième titre est Blasphemous. C’est un jeu d’action et de plateforme punitif qui combine des combats intenses et dynamiques à un système de hack-n-slash à la narration profonde. Vous devrez explorer un vaste univers composé de niveaux non linéaires. Explorez ce monde cauchemardesque et découvrez les nombreux secrets qu’il renferme.

Changement dès le mois de juin

Sony en profite pour annoncer un changement pour l’abonnement PlayStation Now à partir du 22 juin. Celui-ci va fusionner avec le PlayStation Plus avec une nouvelle offre qui a pour nom PlayStation Plus Premium. La bascule se fera automatiquement avec un prix de 16,99€/mois, 49,99€/trimestre ou 119,99€/an. Cela regroupera :