Elden Ring se dévoile dans une version VR non officielle

Elden Ring, l’incroyable RPG en monde ouvert de From Software, est de loin le titre le plus marquant de ce premier tiers de l’année 2022. Déjà considéré comme un monument du JV, Elden Ring a aussi suscité l’intérêt du célèbre moddeur Luke Ross, connu pour ses adaptations VR de GTA V, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 et plus récemment de Horizon Zero Dawn.

Elden Ring en VR, voilà qui est donc chose faite, même si l’on note que le titre n’est jouable qu’avec les manettes Xbox traditionnelles et non avec les manettes VR dédiées. Le résultat est en tout cas assez fascinant, même si la vue en VR a tendance à effacer l’impression de gigantisme et les effets de perspectives hallucinants du jeu d’origine. Impossible de savoir en revanche si la vue VR affecte réellement la difficulté du gameplay étant donné que la séquence se focalise seulement sur les premières minutes du jeu et ne montre pas de combats.

Le mod VR pour Elden Ring pourrait être disponible pour la version PC du jeu d’ici les prochains jours selon Luke Ross.