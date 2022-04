Spotify compte désormais 422 millions d’utilisateurs, dont 182 millions payants

Spotify a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de 2022. Il y a quelques déceptions et cela se ressent au niveau de l’action qui a chuté à la Bourse.

Les résultats de Spotify au premier trimestre

Le chiffre d’affaires de Spotify a été de 2,66 milliards d’euros, en hausse de 24% par rapport à la même période il y a un an. C’est un peu mieux que les attentes des analystes, ils visaient 2,62 milliards d’euros. Dans le détail, les revenus générés par la publicité (avec la formule gratuite) ont été de 282 millions d’euros. Cela représente 11% des recettes totales et le service de streaming dit qu’il s’agit du premier trimestre le plus important jamais enregistré pour ce segment. Malgré tout, les analystes s’attendaient à 304,1 millions d’euros.

D’autre part, le bénéfice net est de 131 millions d’euros, contre une perte de 39 millions d’euros l’année dernière à la même période. Le bénéfice par action est de 21 centimes, là où les analystes s’attendaient à une perte de 24 centimes.

Pour le reste, Spotify compte désormais 422 millions d’utilisateurs, en hausse de 19% sur un an. Il y a 182 millions d’abonnés premium, en hausse de 15%. Par contre, le service de streaming déçoit pour les estimations du trimestre en cours en s’attendant à avoir 428 millions d’utilisateurs au total, dont 187 millions abonnés payants. Cela reflète une perte liée à la fermeture de ses activités en Russie ainsi que l’annulation complète de son indemnité pour interruption de service en mars.

L’action est en recul de 10,53% à la Bourse à 98,94 dollars.