SpaceX pourrait envoyer un data center sur la Lune dès l’an prochain

Mars semblant finalement beaucoup plus compliqué que prévu à atteindre, la Lune est redevenue le nouvel eldorado spatial : la Chine y pose son Rover, les Etats-Unis préparent un retour de ses astronautes via la mission Artemis, et l’Inde projette à son tour de frapper un grand coup avec l’envoi d’une sonde suivi quelques années plus tard par une mission habitée. Au milieu de ces démonstrations de force, la startup Lonestar mijote un projet encore plus fou : l’envoi du premier data center sur la Lune.

Afin de mener à bien son projet, la petit firme américaine s’est alliée avec Intuitive Machines (IM), un fabricant d’alunisseurs, et Skycorp, un spécialiste de la logistique orbitale. La mission IM-1 embarquera uniquement une charge utile virtuelle, mais dès 2023 et la mission IM-2, un mini data center d’un 1kg et 16 To développé par Skycorp (pour le compte de Lonestar) embarquera dans l’ alunisseur Nova-C d’Intuives Machines. Le voyage aller sera assuré sans surprise par un lanceur Falcon 9 de SpaceX. Lonestar prévoit aussi d’emmener sur la Lune un data center totalement autonome ; celui de la mission IM-2 devra en effet puiser son énergie sur l’alunisseur.

Avant d’en arriver là, Lonestar doit déjà obtenir les autorisations nécessaires, notamment pour réserver les bandes de fréquences S, X, et Ka qui permettront de transférer des données jusqu’au data center lunaire. Mais pourquoi un data center sur la Lune me direz-vous ? Chris Stott, le CEO de Lonestar, n’y voit presque que des avantages : « Les principaux problèmes inhérents aux data centers terrestres – l’énergie nécessaire pour les alimenter, les refroidir, le prix des communications – sont très différents dans l’espace. […] Par exemple, la chaleur générée par l’équipement devient un avantage dans l’espace, où nous devons travailler dur pour garder nos équipements au chaud ». Espérons juste que les prix des forfaits de Lonestar ne soient pas trop… lunaires.