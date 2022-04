La sonde OSIRIS-REx fera un petit détour par l’astéroïde géocroiseur Apophis

Un peu comme les DLC qui rajoutent de la durée de vie à un jeu vidéo, la NASA vient de confirmer que la sonde OSIRIS-REx poursuivrait son aventure après avoir largué sur Terre les échantillons de l’astéroïde Bennu. A peine ce largage effectué (vers la fin de l’année 2023 normalement), OSIRIS-REx rallumera ses moteurs pour une seconde mission bonus baptisée OSIRIS-APEX. Cette dernière consistera à aller visiter un autre astéroïde, ce dernier portant le joli nom d’Apophis.

Dans 7 ans, Apophis ne sera qu’à 32 000 km de la Terre

Un temps considéré comme un astéroïde géocroiseur susceptible de rentrer en collision avec la Terre (ce n’est heureusement plus le cas), Apophis mesure 370 mètres de diamètre et sa composition intrigue énormément les scientifiques. La mission d’OSIRIS-REx consistera donc à se placer en orbite autour de l’astéroïde pour une période de 18 mois environ, le temps d’effectuer des observations.

Les analyses de ces observations permettront peut-être de connaitre composition des roches d’Apophis, et ainsi d’en savoir un peu plus sur la façon dont l’astéroïde a pu se former. La mission d’OSIRIS-APEX pourrait se prolonger jusqu’en 2030 (sachant qu’en 2029, Apophis ne sera qu’à 3 2000 km de la Terre).