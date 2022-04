Présidentielle : nouveau piratage de France Inter lors des résultats

France Inter a été piratée lors du premier tour de l’élection présidentielle… et il s’est passé la même chose hier soir, lors des résultats du second tour. Le plus cocasse est que le scénario est presque similaire.

Encore un piratage de France Inter

« On a été piraté à nouveau », a indiqué la station à l’AFP. Elle a ajouté avoir été « alertée par des tweets », soit exactement la même chose qu’au premier tour. « Nous sommes en lien avec l’Arcom (le régulateur de l’audiovisuel, ex-CSA) pour vérifier ce qui s’est passé », a précisé Radio France (qui gère les stations de radio publiques en France). « Cela a duré une petite heure », a encore estimé Radio France, précisant que les fréquences de France Inter à Paris avaient été piratées. Un piratage des fréquences de France Inter à Lyon, Rennes et Nantes aurait aussi eu lieu. « Nous sommes en train d’enquêter », a simplement dit Radio France à propos des autres villes.

Sur Twitter, une journaliste du Monde a affirmé qu’un montage de discours passés d’Emmanuel Macron a été diffusé. Aucune information n’a filtré sur les auteurs de ce piratage. Il n’est pas précisé si ce sont les mêmes qu’au premier tour de l’élection présidentielle.

Au premier tour, il était question d’un brouillage d’écoute sur le réseau FM de Paris-Est, avec un discours diffusé en boucle. Il était dirigé contre les politiques, les technocrates ou encore les journalistes.