Buzz l’Éclair en route vers le futur, et au delà dans le dernier trailer

Le dernier trailer du film Buzz l’Éclair est pour le moins informatif tant il nous montre de nouveaux détails sur l’un des films les plus attendus de l’année. Première nouveauté, on comprend que Buzz (voix de Chris Evans) pourra voyager à travers l’espace… et le temps ! Les particularité étonnantes du vaisseau spatial de Buzz vont en effet l’emmener sur une planète étrange située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre. Sur place, le ranger de l’espace fera la connaissance d’une jeune astronaute, qui semble t-il fera ensuite équipe avec Buzz pour le reste de l’aventure (malgré le titre du film, Lightyear racontera bien les aventures d’un duo).

Le voyage de Buzz est aussi temporel. A son retour, Buzz se rend compte qu’il a disparu de la Terre pendant 62 ans. Ce dernier va même faire la connaissance des descendants de tous les êtres qu’il a connu avant de partir dans l’espace. Voilà qui promet ! Concernant la réalisation générale, c’est, comme d’habitude avec Pixar, absolument parfait. et les seuls poils qui dépassent sont ceux du chat robot Sox (voix de Peter Sohn).

Le film Buzz l’Éclair sera visible en salles le 22 juin prochain.