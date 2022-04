Google cède et ajoute un bouton pour refuser tous les cookies

Google annonce une nouveauté notable pour l’Europe : un bouton « Tout refuser » pour les cookies. Le premier pays à en profiter est la France, les autres suivront plus tard.

« À la suite de ces conversations et conformément aux directives spécifiques de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), nous avons procédé à une refonte complète de notre approche, notamment en modifiant l’infrastructure que nous utilisons pour gérer les cookies », indique Google.

Prochainement, le bouton « Tout refuser » pour les cookies sera disponible sur YouTube et sur le moteur de recherche de Google. Cela concernera aussi bien les internautes européens connectés que ceux qui ne le sont pas ou utilisent la navigation privée de leur navigateur. « Nous avons lancé cette nouveauté en France et nous la déploierons dans le reste de l’Espace économique européen, ainsi qu’au Royaume-Uni et en Suisse. Bientôt, les utilisateurs de cette région pourront ainsi faire un nouveau choix concernant les cookies, celui de les accepter ou de les refuser d’un simple clic », souligne Google.

Pour rappel, Google a déjà été condamné pour ces pratiques avec les cookies. Le groupe facilitait la tâche pour accepter tous les cookies, mais n’en faisait pas autant pour les refuser. En France, la CNIL avait infligé une amende de 150 millions d’euros et avait obligé Google à se conformer dans un délai de trois mois, sous peine de payer une astreinte de 100 000 euros par jour de retard. Facebook avait également été condamné à une amende de 60 millions d’euros et affiche désormais un bouton permettant d’autoriser uniquement les cookies essentiels.

Google en profite aujourd’hui pour expliquer que ce nouveau bouton a nécessité divers changements en coulisses :

Cette mise à jour a nécessité une refonte du fonctionnement des cookies sur nos sites. Nous avons également dû effectuer des changements majeurs et coordonnés de l’infrastructure de Google. En outre, ces modifications ont des conséquences, non seulement sur notre moteur de recherche et sur YouTube, mais aussi sur les sites et les contenus de créateurs qui reposent sur les cookies pour accroître leur activité et générer des revenus.

Nous estimons que ces évolutions répondent aux nouvelles exigences réglementaires et s’inscrivent dans la continuité des efforts effectués pour atteindre notre objectif général, construire un Internet robuste et durable. Pour ces mêmes raisons, nous nous sommes engagés à concevoir des nouvelles technologies respectueuses de la vie privée dans le cadre de la Privacy Sandbox. En effet, nous pensons qu’il est possible de donner aux entreprises et aux développeurs les moyens de pérenniser leurs activités en ligne sans compromettre la confidentialité des données personnelles des internautes.