Vendu 3 millions de dollars en NFT, le premier tweet de Jack Dorsey ne vaut déjà plus grand chose

Alors que certains studios de JV (à l’instar d’Ubisoft) tentent encore et toujours de nous vendre les merveilles du NFT, la réalité hautement spéculative de cette technologie se rappelle à nous. En 2021, Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, décidait de vendre aux enchères NFT son tout premier tweet (qui consiste en cette simple phrase : “just setting up my twttr”). Mis aux enchères sur la plateforme Valuables, ce tweet avait fini par trouver preneur contre la somme hallucinante de 2,9 millions de dollars !

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly

