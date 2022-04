Les YouTube Shorts arrivent sur de nouveaux supports et gagnent des nouveautés

YouTube annonce du nouveau pour les Shorts, à savoir de courtes vidéos proposées à la verticale. L’objectif du jour est de toucher davantage d’utilisateurs, aussi bien en proposant une disponibilité plus importante qu’en ajoutant des nouveautés.

Des changements pour YouTube Shorts

Désormais, les YouTube Shorts sont disponibles depuis le Web et depuis les tablettes. Les vidéos étaient uniquement accessibles depuis les smartphones. Mais il est toutefois possible que vous les ayez déjà vues sur d’autres supports parce que YouTube réalisait des tests. À présent, c’est disponible officiellement sur les différents supports.

En outre, les YouTube Shorts vont permettre aux créateurs d’insérer du contenu provenant de vidéos plus longues. Des segments de vidéos d’une à cinq secondes, sur des vidéos éligibles, pourront être utilisés dans les courts métrages sous forme de vidéo et d’audio. Lorsqu’un clip est utilisé, la vidéo originale est liée. Les créateurs peuvent choisir d’exclure leurs vidéos de cette fonctionnalité, et toute vidéo définie comme privée ou faisant l’objet d’une réclamation de droits d’auteur ne sera pas éligible. Google fournit plus de détails sur une page d’assistance.

Ces nouveautés pour les créateurs seront disponibles d’ici les prochaines semaines sur iOS. Les utilisateurs Android devront attendre un peu plus longtemps. YouTube ne donne pas une date précise, se contentant de dire « plus tard dans l’année ».