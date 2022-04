Le célèbre analyste Ming Chi Kuo délaisse un peu les prévisions de produits Apple pour se pencher sur l’avenir du Meta Quest. Ainsi, Kuo affirme sur Twitter que le « Projet Cambria » sera disponible à la vente dans le courant du second semestre 2022. Le casque de réalité mixte serait équipé de deux panneaux Mini LED de 2,48 pouces à la définition 2160×2160 pixels (ce qui rejoint les specs du PSVR 2), et de lentilles pancake (plus fines donc). Meta prévoirait d’en écouler de 1 à 2 millions d’unités avant la fin de l’année en cours.

L’analyste réitère sa conviction que le casque reconnaitra les expressions faciales et croit savoir que Meta baptiserait son nouveau casque du nom de Meta Quest 2 Pro. Les autres fuites concernant le casque font état d’un mode d’affichage AR en couleur, d’un design plus compact, de lentilles de Fresnel, et de technologies d’eye-tracking et de face tracking (confirmé aussi par Kuo). Le casque serait orienté vers les services Pro, et l’on ne sait pas s’il sera donc compatible avec l’énorme bibliothèque de titres des actuels Meta Quest 1&2.