BAFTA Game Awards : Returnal et Unpacked dominent l’édition 2022

Les jurés des BAFTA games Awards 2022 sont visiblement des durs à cuire puisqu’ils ont donné leurs votes cette année à un titre dont la réputation hardcore n’est plus à faire. Returnal (PS5), le jeu d’action et de S.F du studio Housemarque, est élu jeu de l’année et rafle aussi trois autres trophées pour le sound design, la bande-son et la meilleure performance dans un premier rôle pour Jane Perry. Les PlayStation studios raflent aussi deux awards techniques avec Ratchet & Clank: Rift Apart (meilleure animation et meilleure réalisation). L’autre grand vainqueur de cette édition 2022 est le jeu indé Unpacking, qui rafle le prix de la meilleure narration et surtout est élu jeu de l’année par le public !

Au delà d’Unpacking, les indés ont été très bien représentés : deux victoire pour It Takes Two (meilleur jeu multijoueurs et meilleure licence originale), meilleur game design pour le sublime jeu de cartes-aventure Inscryption, et la meilleure direction artistique pour The Artful Escape. Les Microsoft Studios, qui avaient tant brillé lors des derniers Game Awards, sont un peu moins à la fête cette fois : Forza Horizon 5 est sans surprise élu meilleur jeu d’un studio anglais (Playground Games) et Kimberly Brooks remporte le trophée de la meilleure performance dans un second rôle pour Psychonauts 2. Et c’est tout.

Le grand récap des prix attribués :

Meilleur jeu : Returnal

Meilleure animation : Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleure direction artistique : The Artful Escape

Meilleure réussite technique : Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur sound design : Returnal

Meilleur jeu anglais : Forza Horizon 5

Meilleur premier jeu : Toem

Meilleur jeu service : No Man’s Sky

Meilleur jeu familial : Chicory: A Colorful Tale

Meilleur jeu « au-delà du divertissement » : Before Your Eyes

Meilleur game design : Inscryption

Meilleur jeu multijoueur : It Takes Two

Meilleure bande-son : Returnal

Meilleure narration : Unpacking

Meilleure licence originale : It Takes Two

Meilleure performance dans un premier rôle : Jane Perry (Returnal)

Meilleure performance dans un second rôle : Kimberly Brooks (Psychonauts 2)

Jeu de l’année du public : Unpacking