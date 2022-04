Chromebook : la webcam ne fonctionne plus à cause d’un bug

Un bug embêtant concerne les Chromebook depuis une récente mise à jour de Chrome OS, à savoir la webcam qui ne fonctionne plus. Plusieurs utilisateurs ont remarqué ce problème et Google a réagi.

Un bug avec la webcam des Chromebook depuis une mise à jour

La mise à jour Chrome OS 97 est celle qui a provoqué des problèmes avec la webcam de certains Chromebook. Les propriétaires de ces ordinateurs portables sont dans l’incapacité de l’utiliser pendant un appel vidéo, pour prendre une photo ou autre chose.

Si l’on se base sur les retours des utilisateurs, la plupart des cas ont un lien avec des Chromebook ayant une puce ARM au lieu d’un processeur Intel. On retrouve notamment les Lenovo Duet, HP Chromebook X2 et d’autres modèles. Malgré tout, quelques machines avec un processeur Intel ont le même souci, dont le Pixelbook Go de Google.

Fort heureusement, il s’agit d’un problème d’ordre logiciel et non matériel. Google est d’ailleurs au courant et promet un correctif qui arrivera d’ici la fin de la semaine :